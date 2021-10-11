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Чехи меняют разругавшуюся с Россией власть

Деловая газета "Взгляд"
33 минуты назад

Партия Андрея Бабиша, чья политика сделала Чехию официально «недружественным» России государством, сенсационно проиграла парламентские выборы. Когда об этом стало известно, президента страны Милоша Земана – одного из немногих «друзей» Москвы в руководстве ЕС – срочно госпитализировали, что грозит сыграть свою роль в передаче власти. Что происходит в Чехии и как это скажется на ее отношениях с РФ?

Чехи меняют разругавшуюся с Россией власть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Если смотреть на выборы в странах ЕС с точки зрения российских интересов, во многих локальных битвах за власть прослеживается единообразие. Некой атлантической и глобалистской силе, встроенной в систему по «сдерживанию» России и конфликтующей с российским руководством, противостоят более-менее умеренные консерваторы-евроскептики, считающие, что Брюссель многовато на себя берет, а «война санкций» с Москвой противоречит национальным интересам.

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В общем, условные «враги» против еще более условных «наших». В самом Евросоюзе первых обычно называют традиционными партиями, вторых – популистами.

В Чехии всё не так или как минимум значительно сложнее. И безотносительно отношений с Россией (одной из наиболее горячих тем последнего политического сезона в этой стране), прошедшие в пятницу и субботу парламентские выборы стали для местной власти потрясением.

Во-первых, их результат оказался весьма неожиданным. Вопреки всем прогнозам, правящая партия ANO 2011 премьер-министра Андрея Бабиша менее чем на один процентный пункт, но все-таки отстала от коалиции трех правоцентристских партий «Вместе» – 27,79% против 27,12% голосов.

Вероятная причина – публикация так называемого досье Пандоры. Хотя его главными героями оказались украинцы, фамилия миллиардера Бабиша также оказалась в списке выгодополучателей скандального офшора: предположительно, один из наиболее богатых людей Чехии использовал его для ухода от налогов. После того, как об этом стало известно, предвыборных опросов общественного мнения больше не проводили – просто не успели, так что слом электоральной картины обнаружился уже по итогам голосования.

Это должно означать, что президент страны Милош Земан отдаст лидеру «Вместе» и входящей в этот альянс Гражданской демократической партии (ГДП) Петру Фиале право сформировать новую правящую коалицию, а миллиардер Бабиш потеряет власть. Но президент, чьим давним другом и партнером является Бабиш, решил пойти на хитрость и заявил, что это право должно принадлежать крупнейшей партии, а не коалиции партий. То есть ANO 2011, ведь во «Вместе» входят сразу три силы, а чешское избирательное законодательство, в отличие от многих других, действительно разделяет блоки и партии-одиночки (например, барьер для прохождения в парламент для первых выше).

Учитывая, что либеральный истеблишмент как в Праге, так и в Брюсселе сильно не любит Бабиша, это наверняка назвали бы «попыткой государственного переворота», но тут чешскую политику потрясло второе драматическое событие: сразу после встречи Земана и уже проигравшего на выборах Бабиша президента увезли в реанимацию.

В случае, если Земан из-за проблем со здоровьем не сможет исполнить функцию главы государства и дать старт переговорам о новой коалиции, это сделает за него парламент. Так Бабиш потеряет последний шанс удержаться в правительстве.

Если бы дихотомия «враги» против «наших» в случае Чехии работала, всё это дало бы богатую почву для теории заговора.

Земан – один из самых «пророссийских» лидеров ЕС, он даже в случае с Крымом не видит повода для ссоры с Москвой и советует украинцам «смириться». А Бабиш – не только партнер Земана, но и сам по себе бельмо на глазу еврочиновников. Либералы его буквально ненавидят, называют «популистом», и в 2019-м пытались смести правительство Бабиша через чешский аналог «евромайдана», обвиняя премьера в коррупции и – внимание – в «сговоре» с Россией.

Теперь этот политик выведен из игры двумя ударами подряд. Первый – публикация «досье Пандоры», которое, как считают некоторые аналитики, может быть не «результатом кропотливой работы журналистов», а «сливом» западных спецслужб. Второй – внезапная госпитализация Земана, за которого Бабиш хватался как за соломинку, причем диагноз президента нации не сообщают.

Подозрительно? Отчасти. Только вывод Земана из строя ничего принципиально не меняет – и с точки зрения российских интересов, и с точки зрения интересов Бабиша.

Земану недавно исполнилось 77 лет, он – известный курильщик и любитель выпить с целым «букетом» диагнозов и необходимостью периодически использовать инвалидную коляску. Глава государства он номинальный: Чехия – парламентская республика, так что предоставление права формировать коалицию – одно из самых значительных в его активе. Но и оно бы мало чем помогло президентскому любимцу, поскольку Бабиш проиграл сильнее, чем может показаться на первый взгляд.

Социалисты, входившие в его прежнюю коалицию, не смогли преодолеть проходной барьер в 5% голосов. Так же, как и периодически сотрудничавшие с Бабишем чешские коммунисты, впервые со времен Второй мировой войны не попавшие в парламент. При этом на третьем месте с результатом в 15,6% оказался еще один альянс – «Пираты и старосты», составные части которого раньше часто входили в коалиции с составными частями альянса «Вместе». То есть договориться им будет легко, а на двоих (точнее на пятерых) у них будет больше половины депутатов – за счет перераспределения голосов, поданных за партии-неудачники.

Но главная причина того, что искать во всем этом антироссийский заговор бесполезно, в том, что Бабиш, мягко говоря, не оправдал репутацию «российского агента». Именно он превратил старое «дело о взрывах во Врбетице» в международный скандал. В результате отношения между Москвой и Прагой теперь хуже, чем когда-либо прежде. Чехия официально стала для нас «недружественным государством», наряду с США.

В своем принципиальном и подозрительном желании побить все горшки с Россией Бабиш не сошелся ни с Земаном, ни с некоторыми министрами из собственной команды. Что, однако, совершенно не мешает этим людям оставаться политическими союзниками на национальном уровне.

Смена власти в Чехии избавит «врбетицкое дело» от деструктивного влияния Бабиша. Оттолкнувшись от дна, российско-чешские отношения могли бы начать налаживаться. Однако дихотомия «враги» против «наших» не работает и в этом случае тоже.

К раскручиванию врбетицкого скандала до масштабов межгосударственного конфликта коалиция с ГДП во главе непричастна. А основателем ГДП является бывший президент страны Вацлав Клаус – еще один евроскептик и один из наиболее выраженных «русофилов» в чешской политике.

Но к этой же партии принадлежит и экс-премьер Мирек Тополанек, ставший апологетом идеи о развертывании элементов американской системы ПРО у себя на родине. При этом вопрос, где евроскептиков больше – в ГДП или в бабишеской ANO 2011, почти философский: в недостаточной лояльности атлантисты ранее подозревали как раз Бабиша, а ГДП относят к тем самым «умеренным партиям».

Что же касается будущих коалиционных партнеров «Вместе» – «Пиратов и старост», эта сила таит собственные антироссийские сюрпризы. Казалось бы, ничто не предвещало: леволиберальная Пиратская партия делает акцент на свободном интернете, а центристское движение «Старосты и независимые» объединяет муниципальных политиков, которые сосредоточены на локальных бытовых проблемах. Где чешское ЖКХ – и где Россия?

Но стоит вспомнить и о скандале со сносом памятника маршалу Коневу в Праге, которому сопутствовало раздувание русофобской истерии в чешских СМИ, и о претензиях к российскому посольству в чешской столице, якобы занимающему общегородской парк. Главные герои этих конфликтов, буквально отравивших российско-чешские отношения еще до «врбетицкого дела», мэр Праги Зденек Гржиб, представляющий «пиратов», и те самые старосты, которые на практике иногда представляют собой совершенно «отвязных» радикалов.

Таким образом, поражение Бабиша отнюдь не гарантия того, что теперь Москва и Прага смогут «перевернуть страницу», а Чехия потеряет статус «недружественной». Ее в ЕС по ряду причин считают «слабым звеном», а территория этого государства стала настоящим «полем боя» между разведками России и стран НАТО. Как следствие, в Брюсселе позаботились о том, чтобы отношения между нашими странами были максимально напряженными, поэтому кто в той или иной партии «русофоб», а кто «русофил» особой роли не играет.

В плане кооперации с Москвой чешская политика полна противоречий, но их сумма раз от разу оказывается антироссийской.

В мире,Андрей Бабиш,Вацлав Клаус,Милош Земан,НАТО,ЕС,
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