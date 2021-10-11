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Экс-министр Украины рассказал о гибридном мире с Россией

Анна Безрукова
20 минут назад

Экс-руководитель украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сделал заявление, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир».

Климкин рассказал о гибридном мире с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безусловно, я за то, чтобы мы не вели боевых действий. Но мы все отлично осознаем, что с Россией возможен только гибридный мир», – заявил Климкин в эфире телеканала «Обозреватель».

Он считает, что украинская армия сильна в моральном плане, но у нее нет достаточной мощи в сугубо военном смысле.

Украинцы, как уверен Климкин, должны обладать возможностью защитить себя, чтобы к ним на помощь пришли другие страны. А гибридный мир с Россией, по его словам, возможен исключительно при условии, что Украина с партнерами смогут «сдерживать» Москву.

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Напомним, в апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины государствами НАТО и готовности к войне. В свою очередь, полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на Украине Борис Грызлов выдвинул обвинение странам НАТО в том, что они поощряют военную активность Киева. В начале апреля в НАТО главкома ВСУ заверили, что альянс поддерживает Киев. Затем главком ВСУ сообщил о готовности к обострению вдоль всей границы с РФ.

Ранее Москва потребовала от НАТО прекращения поставок оружия на Украину и призвала Киев не спекулировать на вопросе вступления в Североатлантический альянс.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Грызлов,Павел Климкин,НАТО,МИД,
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