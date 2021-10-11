Президенту Бразилии запретили вход на футбольный стадион

Бразильского президента Жаира Болсонару оштрафовали за отсутствие защитной маски во время визита в город Перуйбе, а позднее его не пустили на футбольный стадион без прививки от коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на бразильский телеканал Globo.

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9 октября президент гулял по городу и фотографировался с местными жителями. При этом он был без маски, ношение которой до сих пор является обязательным в стране для профилактики коронавируса.

За отсутствие средства защиты мэрия оштрафовала президента на $500. Также в этот день главе государства не удалось посетить футбольный матч.

«Я хотел посмотреть игру «Сантос», но мне сказали, что нужно вакцинироваться. Зачем? У меня больше антител, чем у тех, кто привился», — пожаловался Болсонару.

Он считает недопустимым введение ковид-паспортов и ограничения в общественных местах для невакцинированных, которые действуют в некоторых штатах.