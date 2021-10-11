Нуланд приехала в аэропорт для вылета в Москву

Заместитель внешнеполитического ведомства США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в аэропорт Вашингтона, чтобы через несколько часов вылететь в Москву, сообщает РИА Новости.

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Политик прибывает в хорошем настроении. При этом Нуланд не стала отвечать на вопросы касательно ожиданий от трехдневного посещения России.

Визит Нуланд будет проходить в период с 11 по 13 октября. По данным Госдепартамента США, заместитель ведомства встретится с высокопоставленными представителями России, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

В прошлом Нуланд курировала РФ и страны бывшего СССР в Госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Официальный представитель министра внутренних дел России Мария Захарова раскрыла причину, по которой заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд разрешили приехать в Москву. По ее словам, США в связи с командировкой в Россию Нуланд разрешили въезд нескольких российских граждан из санкционных списков. При этом Захарова не уточнила, о ком именно из наших соотечественников идет речь.