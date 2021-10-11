ЕС заявил о риске потерять роль игрока на мировой арене

Евросоюз обеспокоен риском потерять роль полноправного игрока на мировой арене и превратиться из субъекта политики в объект, написал в своем блоге верховный представитель ЕC по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель .

По его словам, европейцы рискуют стать объектом, а не игроком в международных делах, «реагируя на решения других лиц вместо того, чтобы самим формировать события», — заявил глава евродипломатии. Он считает, что сегодня на Европу влияет политика Вашингтона и его союзников по сдерживанию Китая. Также на ЕС оказывает влияние «многополярная динамика, когда такие игроки, как Россия, пытаются расширить свою сферу влияния».