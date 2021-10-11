ЕС заявил о риске потерять роль игрока на мировой арене

Евросоюз обеспокоен риском потерять роль полноправного игрока на мировой арене и превратиться из субъекта политики в объект, написал в своем блоге верховный представитель ЕC по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, европейцы рискуют стать объектом, а не игроком в международных делах, «реагируя на решения других лиц вместо того, чтобы самим формировать события», — заявил глава евродипломатии. Он считает, что сегодня на Европу влияет политика Вашингтона и его союзников по сдерживанию Китая. Также на ЕС оказывает влияние «многополярная динамика, когда такие игроки, как Россия, пытаются расширить свою сферу влияния».
Боррель призвал лидеров Евросоюза поддержать создание собственных вооруженных сил, которые не будут конкурировать с НАТО, а дополнят Североатлантический альянс. Главным стратегическим партнером, как считает дипломат, останутся США.
Ранее верховный представитель ЕC сообщил, что Россия не сможет стать «сверхдержавой». По словам Борреля, группа государств в мире пытается «извлечь выгоду» из каких-либо ситуаций. В их число входят Россия, Индия и Турция.