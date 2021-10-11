Зеленский назвал условия выдвижения на второй срок

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что его старшая дочь Александра не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок и высказалась против, ролик с политиком опубликован на YouTube-канале программы «Светская жизнь».
Как уточнил глава государства, его семья сильно пострадала от президентства.
«Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок», — признался Зеленский в том, что часть семьи выступила против выдвижения на выборах главы Украины.
Он ответил на вопрос о том, планирует ли участвовать в президентской гонке.
«Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого», — назвал политик условия своего выдвижения на второй срок.
Александра Зеленская в 2022 году должна окончить школу. По словам отца, высшее образование она будет получать на Украине. Девушка хочет заниматься международной экономикой.