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Зеленский назвал условия своего выдвижения на второй срок

Lenta.ru
15 минут назад

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что его старшая дочь Александра не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок и высказалась против, ролик с политиком опубликован на YouTube-канале программы «Светская жизнь».

Зеленский назвал условия выдвижения на второй срок
Фото: ReutersReuters

Как уточнил глава государства, его семья сильно пострадала от президентства.

«Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок», — признался Зеленский в том, что часть семьи выступила против выдвижения на выборах главы Украины.

Он ответил на вопрос о том, планирует ли участвовать в президентской гонке.

«Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого», — назвал политик условия своего выдвижения на второй срок.

Александра Зеленская в 2022 году должна окончить школу. По словам отца, высшее образование она будет получать на Украине. Девушка хочет заниматься международной экономикой.

Ранее украинский лидер сообщил, что намерен работать до конца своего нынешнего президентского срока, однако еще не решил, пойдет ли на второй. Зеленский отметил, что хотел бы руководить страной в тот момент, когда все его предвыборные обещания и предвыборные планы партии «Слуга народа» будут выполнены.
В мире,Владимир Зеленский,
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