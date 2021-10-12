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В офисе Зеленского оценили вероятность второго президентского срока

News.ruиещё 2
19 минут назад

Обещание баллотироваться на один срок Владимир Зеленский озвучил как кандидат в президенты Украины, а не действующий глава государства. Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович, говоря о возможности второго срока Зеленского. По его мнению, ради изменения страны можно пожертвовать имиджем человека, выполняющего свои обещания. Об этом советник заявил в эфире телеканала «Наш».

В офисе Зеленского заявили о необходимости его второго срока
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это пообещал кандидат в президенты, а сейчас он президент, и здесь вопрос: не выполнить одно обещание или не выполнить ряд обещаний... Речь идёт даже не об обещаниях, а об изменении страны. Если ты до конца одного срока не выполнил то, что задумал, то необходимо пожертвовать имиджем человека, который выполняет свои обещания, и пойти выполнить другие, — сказал Арестович.

Во время предвыборной кампании Зеленский заявлял, что планирует находиться на посту главы государства только один срок и не станет баллотироваться повторно. Вступив в должность, он намекал, что не исключает для себя второго срока. Однако в начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит обещанное за один президентский срок и после этого поедет отдыхать.

По данным социологического опроса, проведённого аналитически центром «Украинский институт будущего», рейтинг Зеленского с июня по сентябрь вырос и составляет 32%. Второе место делят экс-президент Украины Пётр Порошенко и сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко: оба имеют по 12% поддержки граждан.

Очередные выборы президента Украины должны пройти в 2024 году.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» обратились в Генеральную прокуратуру с сообщением о преступлении в связи с публикацией информации об офшорах Владимира Зеленского. Кроме того, они требуют завести дело о финансировании терроризма государственным Укрэксимбанком.

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