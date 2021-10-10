Саакашвили требуется госпитализация

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, ему требуется госпитализация. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Мтавари архи».
О проблемах со здоровьем политика стало известно на фоне его голодовки в тюрьме, которая началась с 1 октября. Медик отметил, что заключенному трудно ходить и говорить.
«Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я еще раз собираюсь его навестить. Нам, наверное, придется его перевезти в больницу», — отметил Кипшидзе.