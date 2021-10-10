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Стало известно об ухудшении состояния Саакашвили вплоть до госпитализации

Lenta.ru
40 минут назад

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, ему требуется госпитализация. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Мтавари архи».

Саакашвили требуется госпитализация
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О проблемах со здоровьем политика стало известно на фоне его голодовки в тюрьме, которая началась с 1 октября. Медик отметил, что заключенному трудно ходить и говорить.

«Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я еще раз собираюсь его навестить. Нам, наверное, придется его перевезти в больницу», — отметил Кипшидзе.

Появилось видео с задержанным Саакашвили

Накануне личный врач Саакашвили предупредил, что состояние его здоровья может ухудшиться в ближайшие дни. По его словам, Саакашвили намерен продолжать голодовку, что может повлиять на его состояние. Врач отметил, что все нужные обследования политика уже были проведены и их результаты не обнадеживают.
В мире,Михаил Саакашвили,
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