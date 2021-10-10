Британское СМИ рассказало о «российском шпионе» на съезде партии тори

Британская газета The Sun on Sunday опубликовала материал о «российском шпионе», который якобы был на съезде правящей Консервативной партии Великобритании.

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В статье утверждается, что сотрудники британкой службы контрразведки МI-5 организовали круглосуточное наблюдение за российским дипломатом, посетившим съезд тори, проходивший на этой неделе в Манчестере. Его заподозрили в шпионаже и стали выслеживать из-за того, что он делал фотографии высокопоставленных партийцев, постоянно отправлял сообщения и говорил по телефону.

Источник в партии в итоге признался, что, похоже, дипломат из России просто хотел попросить министров сделать фото. Однако они подумали, что собирает на них компромат.

В посольстве РФ в Великобритании заявили, что данная заметка вызвала «откровенное возмущение».

«Очередной низкопробный вброс нас не удивляет. Мы привыкли к подобной дезинформации от британской журналистики, - говорится в комментарии. - Странно, что «акулы пера» этого «уважаемого» издания не удосужились обратиться к организаторам съезда и уточнить информацию о статусе представителя от России», - написали дипломаты опубликовали на сайте посольства.