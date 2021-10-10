Daily Mail: Байден дал Путину козырь против Европы

Президент США Джо Байден вручил российскому лидеру Владимиру Путину козырную карту в виде «Северного потока - 2» , и теперь Европа – заложник газового кризиса. Об этом в своей статье пишет обозреватель британского издания Daily Mail Крис Плезанс.

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По его мнению, «сонный Джо» разрешил России построить трубопровод и тем самым контролировать газовый рынок Европы.

«Сделав шаг, который привел в замешательство как критиков, так и сторонников, президент США фактически дал зеленый свет завершению строительства газопровода Nord Stream 2», - пишет Плезанс.

Он отмечает, что при Трампе США были категорически против этого проекта, опасаясь, что он подорвет способность Запада противостоять Москве. Однако «Северный поток-2» с энтузиазмом поддержала Ангела Меркель, которая хотела, чтобы газопровод увеличил доходы Германии от природного газа.

Плезанс пишет, что российские инженеры завершили работу над «Северным потоком-2» в прошлом месяце. Теперь России нужно, чтобы лидеры ЕС дали окончательное согласие на начало прокачки газа. Москва, по мнению колумниста, «воспользуется топливным кризисом», который возник на континенте, чтобы добиться сертификации трубопровода.

Дефицит газа привел к тому, что в этом году оптовые цены в Великобритании и Европе выросли в восемь раз. В итоге счета европейцев за коммунальные услуги могут скоро вырасти. Кроме того, растет вероятность веерных отключений электроэнергии.