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BBC: Президент Чехии Земан находится без сознания

Ювелина Бернст
1 час назад

Президент Чехии 77-летний Милош Земан находится в палате интенсивной терапии, сообщает Reuters.

BBC: Президент Чехии Земан находится без сознания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Директор Центрального военного госпиталя в Праге Мирослав Заворал рассказал, что Земан попал в больницу из-за осложнений, связанных с неким хроническим заболеванием.

Он добавил, что не может раскрыть диагноз чешского лидера без его согласия.

BBC утверждает, что Земан сейчас без сознания. По словам корреспондента Роба Кэмерона, в Чехии ходят слухи, что у Земана асцит - скопление жидкости в брюшной полости, которые являются следствием цирроза печени.

Земану стало плохо вскоре после выборов в парламент страны. Глава государства отменил запланированное интервью в прямом эфире ТВ и был госпитализирован. Под вопросом также оказалась его встреча с премьер-министром Андреем Бабишем, где они должны обсудить формирование нового правительства.

В сентябре Земан провел восемь дней в больнице из-за обезвоживания и легкого истощения. С весны президент передвигается в инвалидной коляске из-за невропатии.

В мире,Милош Земан,Reuters,
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