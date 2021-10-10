BBC: Президент Чехии Земан находится без сознания

Президент Чехии 77-летний Милош Земан находится в палате интенсивной терапии, сообщает Reuters.

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Директор Центрального военного госпиталя в Праге Мирослав Заворал рассказал, что Земан попал в больницу из-за осложнений, связанных с неким хроническим заболеванием.

Он добавил, что не может раскрыть диагноз чешского лидера без его согласия.

BBC утверждает, что Земан сейчас без сознания. По словам корреспондента Роба Кэмерона, в Чехии ходят слухи, что у Земана асцит - скопление жидкости в брюшной полости, которые являются следствием цирроза печени.

Земану стало плохо вскоре после выборов в парламент страны. Глава государства отменил запланированное интервью в прямом эфире ТВ и был госпитализирован. Под вопросом также оказалась его встреча с премьер-министром Андреем Бабишем, где они должны обсудить формирование нового правительства.