Климкин: Киев победит Москву благодаря жестокости США

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о вероятности мира с Россией, заявил, что между Киевом и Москвой возможен только гибридный мир. По его словам, Россию необходимо постоянно сдерживать вместе с партнерами, а для этого необходимо укреплять обороноспособность страны. Кроме того, дипломат раскрыл, что ключом к военной победе над страной-соседом является сила и жестокость США.

Фото: Reuters Reuters

Экс-министр считает, что лишь американский президент Джо Байден способен ставить российскому президенту Владимиру Путину «красные линии». Он отметил, что кроме него это не под силу ни канцлеру Германии Ангеле Меркель, ни президенту Франции Эммануэлю Макрону, ни Европейской комиссии.

Видео дня

Он подчеркнул, что в первую очередь в данном вопросе стоит полагаться на свои силы, а только потом на американцев. Однако, говоря о возможностях ВСУ, он заявил, что украинские военные сильны с моральной точки зрения, но у армии имеются большие проблемы с военной составляющей.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, в свою очередь, заявил, что Украина может «вернуть Крым» за пять минут. По его словам, это можно сделать решением главы Российской Федерации. По его мнению, это остановит войну в Донбассе и поможет в урегулировании конфликтов между странами.

Реакция России на заявления украинских политиков

Российский сенатор Алексей Пушков, выражая свою реакцию на предложение Арестовича, заявил, что тот является «придворной птицей-говоруном», демонстрирующий мнимое украинское всемогущество. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что вопрос о принадлежности Крыма является закрытым для России и Москва ни с кем не собирается его обсуждать.

Свое мнение также выразил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, заявив, что на данном этапе разговаривать с властями Украины не имеет смысла, поскольку в Киеве находятся невежественные и необязательные люди. Он отметил, что Москве остается только ждать, пока руководство Украины сменится на «вменяемое», с которым станет возможно вести диалог и выстраивать равноправные и взаимовыгодные отношения.