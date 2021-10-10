Лавовый поток из вулкана затапливает все новые площади испанского острова Пальма, Канары. Резкое усиление извержения вулкана Кумбре-Вьеха произошло из-за обрушения части его кратера, передает испанское агентство EFE.
Один из склонов кратера вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма обрушился вечером 9 октября. После этого из кратера начал вытекать внушительный поток лавы. По сообщениям очевидцев, он несет с собой каменные глыбы величиной с трехэтажный дом.
Напомним, что извержение вулкана на испанском острове началось 19 сентября, когда в районе Эль-Пасо из кратера Кумбре-Вьеха начался активный выброс лавы и вулканических бомб.
На данный момент эвакуированы более 6 000 островитян, чье жилье располагалось в непосредственной близости от пути медленно стекающей к морю лавы. С начала извержения она уже накрыла 497 гектаров территории острова и уничтожила более 1186 построек. Усиление извержения вулкана грозит увеличить масштабы разрушений.