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Bild: Германия начала расследование в отношении Лукашенко

Ювелина Бернст
33 минуты назад

Власти Германии приступили к расследованию о причастности президента Белоруссии Александра Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники.

Bild: Германия начала расследование в отношении Лукашенко
Фото: ТАССТАСС

По версии германских следователей, Лукашенко организовал перевозку мигрантов «на государственном уровне», чтобы шантажировать Европу с целью снятия санкций с Минска.

По оценке федеральной полиции Германии, с августа через Белоруссию, а затем через Польшу в Германию нелегально добрались почти 4 тысячи иностранцев. Из них за первую неделю октября - 1 183.

По данным издания, за помощь в незаконном пересечении границ Евросоюза иностранцы платят белорусской стороне около 4 тысяч. Мигранты якобы вылетают в Белоруссию из Ирака, Сирии, ОАЭ, Ливана, Иордании и Турции по белорусской студенческой визе. В Минске пограничники или милиция доставляют их к польской границе, пишет газета.

Из-за ситуации с нелегальными мигрантами власти Польши ввели чрезвычайное положение в регионах на границе с Белоруссией.

Режим экстремальной ситуации из-за роста притока мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию объявила и Литва. Служба охраны государственной границы Литвы констатировала десятикратный прирост миграционного потока за год. Литовские власти даже решили построить на границе с Белоруссией 550-километровый барьер из колючей проволоки.

До этого Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, но из-за политического давления Запада Минск может перестать это делать.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,Bild,
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