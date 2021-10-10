Трамп: Брошенная в Афганистане военная техника США досталась России

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американская военная техника, оставленная в Афганистане, не была выведена из строя и теперь ее изучают Россия и Китай. Об этом Трамп сказал на митинге «Спасем Америку» в Айове в субботу, передает Sputnik.

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«У России и Китая уже есть образцы наших великолепных вертолетов. Это наши вертолеты Apache и россияне с китайцами сейчас модернизируют это оборудование. Они разбирают его, изучают и очень скоро создадут лучшую технику за меньшие деньги», - сказал Трамп.

Трамп также заявил, что только 3% всех людей, вывезенных из Афганистана эвакуационными рейсами США, имели право на отправку в Соединенные Штаты.

«Они понятия не имели, кто садился в эти самолеты», - сказал Трамп.

Издание Wall Street Journal ранее писало, что американские войска уничтожили или вывели из строя почти 100 боевых машин и десятки самолетов перед тем, как покинуть Кабул в августе.

Однако Трамп считает, что это неправда, и оборудование, оставленное в Афганистане, не было выведено из строя, и «огромное количество» американского оружия и техники сейчас продается на черном рынке.

Экс-президент заключил, что уход из Афганистана стал «самым ужасным унижением в истории США».