Возможность встречи Путина и Зеленского оценили фразой из «12 стульев»

«Вы знаете, в «Двенадцати стульях» замечательный монтер говорил, что консенсус – это согласованность позиций сторон. Если мне это поручат или Вам это поручат – мы с Вами поедем, будем договариваться с одними и с другими. Всегда, во всем мире есть у одной стороны интересы и у другой стороны интересы. Для того, чтобы сесть за стол, надо одной стороне поступиться чем-то, и второй (тоже)», – заявил Рабинович.