В Грузии рассказали, как Саакашвили проник в страну

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попал в страну незаконно. Он приплыл с Украины на пароме «Вильнюс» в порт Поти. По пути в Тбилиси он побывал в городах Батуми, Абаша и Кутаиси. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, паромом управлял фигурант дела Эльгуджа Цомая. Когда нужно было пересечь границу, он спрятал Саакашвили в отсеке грузовика с молочными продуктами. Саакашвили находился там почти 48 часов.

Как пишет издание, в правительстве Грузии не знали о появлении Саакашвили на территории страны. Специалисты взялись за его поиски, когда он выложил снятый в Батуми ролик.

Саакашвили рассказал, что хотел прилететь из Азербайджана на самолете. Однако он решил прибыть в Грузию другим способом, когда Бидзина Иванишвили, основатель правящей партии «Грузинская мечта», и премьер Ираклий Гарибашвили нарушили его планы.