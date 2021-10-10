В Грузии рассказали, как Саакашвили проник в страну

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попал в страну незаконно. Он приплыл с Украины на пароме «Вильнюс» в порт Поти. По пути в Тбилиси он побывал в городах Батуми, Абаша и Кутаиси. Об этом пишет РИА Новости.
По информации издания, паромом управлял фигурант дела Эльгуджа Цомая. Когда нужно было пересечь границу, он спрятал Саакашвили в отсеке грузовика с молочными продуктами. Саакашвили находился там почти 48 часов.
Как пишет издание, в правительстве Грузии не знали о появлении Саакашвили на территории страны. Специалисты взялись за его поиски, когда он выложил снятый в Батуми ролик.
Саакашвили рассказал, что хотел прилететь из Азербайджана на самолете. Однако он решил прибыть в Грузию другим способом, когда Бидзина Иванишвили, основатель правящей партии «Грузинская мечта», и премьер Ираклий Гарибашвили нарушили его планы.
Ранее адвокаты Саакашвили рассказали, что их подзащитный похудел на 12 килограммов после 8 дней голодовки. Личный врач политика Николо Кипшидзе сообщил, что у Саакашвили анемия, состояние его здоровья в ближайшие дни может ухудшиться. Ника Цхвариашвили, начальник пенитенциарной службы Грузии, заявил, что политик начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки.