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В Грузии рассказали, как Саакашвили проник в страну

Елена Прошина
27 минут назад

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попал в страну незаконно. Он приплыл с Украины на пароме «Вильнюс» в порт Поти. По пути в Тбилиси он побывал в городах Батуми, Абаша и Кутаиси. Об этом пишет РИА Новости.

В Грузии рассказали, как Саакашвили проник в страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, паромом управлял фигурант дела Эльгуджа Цомая. Когда нужно было пересечь границу, он спрятал Саакашвили в отсеке грузовика с молочными продуктами. Саакашвили находился там почти 48 часов.

Как пишет издание, в правительстве Грузии не знали о появлении Саакашвили на территории страны. Специалисты взялись за его поиски, когда он выложил снятый в Батуми ролик.

Саакашвили рассказал, что хотел прилететь из Азербайджана на самолете. Однако он решил прибыть в Грузию другим способом, когда Бидзина Иванишвили, основатель правящей партии «Грузинская мечта», и премьер Ираклий Гарибашвили нарушили его планы.

Ранее адвокаты Саакашвили рассказали, что их подзащитный похудел на 12 килограммов после 8 дней голодовки. Личный врач политика Николо Кипшидзе сообщил, что у Саакашвили анемия, состояние его здоровья в ближайшие дни может ухудшиться. Ника Цхвариашвили, начальник пенитенциарной службы Грузии, заявил, что политик начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Михаил Саакашвили,РИА Новости,
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