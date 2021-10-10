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Захарова отреагировала на отставку канцлера Австрии

News.ruиещё 6
2 часа назад

В Москве прокомментировали уход Курца с поста канцлера Австрии
Фото: News.ruNews.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отставка Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии является внутренним делом этой европейской страны. Правительство Курца имело свой взгляд на международную повестку, отметила дипломат в эфире программы «Соловьёв Live».

Курц объявил об отставке 9 октября. Его решение последовало на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры Австрии.

Европейская страна, сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, во многом отстаивающая исключительно свою точку зрения... Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся, — подчеркнула Захарова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что политолог Владимир Шаповалов считает карьеру Себастьяна Курца фактически «похороненной» после отставки на фоне коррупционного скандала. Новый скандал, по словам эксперта, стоит рассматривать в контексте с предыдущим, когда правоохранители страны обвинили партию, которую возглавляет Курц, в коррупционных схемах.

В мире,Владимир Шаповалов,Себастьян Курц,Мария Захарова,МИД,
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