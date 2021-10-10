В Москве прокомментировали уход Курца с поста канцлера Австрии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отставка Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии является внутренним делом этой европейской страны. Правительство Курца имело свой взгляд на международную повестку, отметила дипломат в эфире программы «Соловьёв Live».

Курц объявил об отставке 9 октября. Его решение последовало на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры Австрии.

Европейская страна, сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, во многом отстаивающая исключительно свою точку зрения... Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся, — подчеркнула Захарова.