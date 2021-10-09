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Курц объявил об уходе с поста канцлера Австрии

ТАСС
50 минут назад

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в субботу, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием принял решение оставить свой пост.

Курц объявил об уходе с поста канцлера Австрии
Фото:  EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

Он предложил президенту республики Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства.

В Австрии начали расследование в отношении канцлера и его окружения

Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента). Соответствующее заявление он сделал на специально созванной пресс-конференции.

В мире,Себастьян Курц,
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