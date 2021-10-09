Курц объявил об уходе с поста канцлера Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в субботу, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием принял решение оставить свой пост.
Он предложил президенту республики Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства.
Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента). Соответствующее заявление он сделал на специально созванной пресс-конференции.