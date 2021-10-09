Кулеба заявил о нанесенном по Путину «очень сильным ударе»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что во время визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу стороны обсуждали Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кулеба отметил, что после разговора о России он остался доволен тем, что услышал от своего турецкого коллеги. Также дипломат убедился, что «Украина является чрезвычайно ценным партнером для Турции». При этом Кулеба не увидел оснований для того, чтобы «Украина стала заложником российско-турецких отношений».
Также стороны обсудили «Крымскую платформу», которая, как выразился Кулеба, «очень сильный удар лично по президенту [России Владимиру] Путину».
«Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна, и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело», - сказал министр.
Он отметил, что Турция останется одним из самых активных участников «Крымской платформы» и готова вместе с Украиной убеждать другие страны присоединиться к декларации.
Украинско-турецкие отношения доверительные, самодостаточные и находятся на самой высокой точке развития, добавил министр.
Саммит «Крымская платформа» прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум шабашем. В Кремле оценили саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.