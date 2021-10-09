Украина начала готовить ответ на сделку России и Венгрии по газу

Киев готовит «конкретный план действий» в ответ на договор о поставках газа между Венгрией и «Газпромом». Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА «Новости».

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По его словам, правительство сейчас анализирует «экономические и оборонные» последствия сделки.

«Это был болезненный удар по ряду причин. И мы ответили», — заявил министр.

«Газпром» и венгерская компания MVM CEEnergy недавно подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через «Турецкий поток» и через Австрию. Оба маршрута обходят Украину. В Киеве заявили, что экономическое соглашение «наносит ущерб двусторонним отношениям».

Ранее украинский экономист Алексей Кущ пообещал, что «газовая инквизиция» будет очищать экономику и население Украины морозом и тарифами».