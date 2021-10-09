Депутат Рады оправдался за поздравление Путина с днем рождения

«Ребята седьмой год на войне в окопе, и этот окоп сегодня почти весь их мир, а телевизор так и говорит, что виноват во всем Путин. Моя задача как политика — забрать их из окопов и вернуть матерям, женам и детям, остановить войну!» - считает он.