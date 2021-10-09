Депутат Рады оправдался за поздравление Путина с днем рождения

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива ответил на травлю со стороны украинских националистов и военных, которые призвали наказать политика за поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения. Свой ответ Кива опубликовал в Telegram.
«Ребята седьмой год на войне в окопе, и этот окоп сегодня почти весь их мир, а телевизор так и говорит, что виноват во всем Путин. Моя задача как политика — забрать их из окопов и вернуть матерям, женам и детям, остановить войну!» - считает он.
Кива поздравил Владимира Путина с днем рождения, которого 7 октября исполнилось 69 лет. В поздравлении нардеп назвал российского лидера тем, «чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя». Это вызвало острую негативную реакцию со стороны украинских националистов и военнослужащих. Последние жестко раскритиковали его в соцсетях.
Со своей стороны, руководитель исполкома объединения «УДАР Виталия Кличко» Артур Палатный призвал Верховную раду, украинский СНБО и СБУ наказать Киву за государственную измену. Он сравнил послание Кивы Путину с поздравлением Гитлеру во время Второй Мировой войны. Кроме того, прозвучали призывы наложить на Киву санкции и лишить украинского гражданства.