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Украинский политик оправдался за поздравление Путина с днем рождения

Елена Прошина
44 минуты назад

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива ответил на травлю со стороны украинских националистов и военных, которые призвали наказать политика за поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения. Свой ответ Кива опубликовал в Telegram.

Депутат Рады оправдался за поздравление Путина с днем рождения
Фото: Верховная рада Украины/Олег ФедонюкВерховная рада Украины/Олег Федонюк

«Ребята седьмой год на войне в окопе, и этот окоп сегодня почти весь их мир, а телевизор так и говорит, что виноват во всем Путин. Моя задача как политика — забрать их из окопов и вернуть матерям, женам и детям, остановить войну!» - считает он.

Кива поздравил Владимира Путина с днем рождения, которого 7 октября исполнилось 69 лет. В поздравлении нардеп назвал российского лидера тем, «чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя». Это вызвало острую негативную реакцию со стороны украинских националистов и военнослужащих. Последние жестко раскритиковали его в соцсетях.

Депутат Рады поздравил Путина фразой из «Звездных войн»

Со своей стороны, руководитель исполкома объединения «УДАР Виталия Кличко» Артур Палатный призвал Верховную раду, украинский СНБО и СБУ наказать Киву за государственную измену. Он сравнил послание Кивы Путину с поздравлением Гитлеру во время Второй Мировой войны. Кроме того, прозвучали призывы наложить на Киву санкции и лишить украинского гражданства.

В мире,Илья Кива,Владимир Путин,Верховная Рада,СБУ,
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