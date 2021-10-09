Талибы встретились с делегацией США

Высокопоставленные представители «Талибана» (террористическое движение, запрещено в РФ) впервые встретились с официальной делегацией США на высшем уровне. Об этом сообщает Reuters.
Встреча прошла в столице Катара Доха. По данным Reuters, в делегацию США вошли представители Госдепартамента, USAID и разведывательного сообщества США.
Талибов представляли министр иностранных дел Амир Хан Муттаки вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками. Известно, в частности, что в состав делегации вошел начальник разведки Талибана.
Американцы приехали на встречу, чтобы обсудить дальнейший безопасный выезд из Афганистана граждан США и других лиц. Также они потребовали освободить похищенного гражданина США Марка Фрерихса.
«Делегация правительства Афганистана обсудила с делегацией США в Катаре открытие новой страницы в отношениях, оказание гуманитарной помощи Афганистану и соблюдение заключенного в Дохе мирного соглашения», - сказал Муттаки.
Другими темами стали противостояние «Аль-Каиде» и улучшение доступа к гуманитарной помощи.
В свою очередь талибы призвали США не нарушать воздушное пространство страны и не вмешиваться в ее внутренние дела. Об этом сообщил министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки.
Официальные лица США заявили, что встреча не означает, что Вашингтон собирается признать правительство Талибана. Для признания исламистское движение должно выполнить обязательства по формированию инклюзивного правительства, защите прав женщин на работу и образование.