Талибы встретились с делегацией США

Высокопоставленные представители «Талибана» (террористическое движение, запрещено в РФ) впервые встретились с официальной делегацией США на высшем уровне. Об этом сообщает Reuters.

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Встреча прошла в столице Катара Доха. По данным Reuters, в делегацию США вошли представители Госдепартамента, USAID и разведывательного сообщества США.

Талибов представляли министр иностранных дел Амир Хан Муттаки вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками. Известно, в частности, что в состав делегации вошел начальник разведки Талибана.

Американцы приехали на встречу, чтобы обсудить дальнейший безопасный выезд из Афганистана граждан США и других лиц. Также они потребовали освободить похищенного гражданина США Марка Фрерихса.

«Делегация правительства Афганистана обсудила с делегацией США в Катаре открытие новой страницы в отношениях, оказание гуманитарной помощи Афганистану и соблюдение заключенного в Дохе мирного соглашения», - сказал Муттаки.

Другими темами стали противостояние «Аль-Каиде» и улучшение доступа к гуманитарной помощи.

В свою очередь талибы призвали США не нарушать воздушное пространство страны и не вмешиваться в ее внутренние дела. Об этом сообщил министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки.