Глава Сербии перечислил причины газового кризиса в Европе

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности: «По всей видимости, сербы пытаются выторговать себе дополнительные скидки на российский газ по двустороннему контракту с «Газпромом», поэтому повторяют тезисы, которые Россия неоднократно озвучивала, и что главное — их недавно проговорил на совещании Владимир Путин. В этом плане сербы, наверное, пытаются немного польстить российской позиции, подтвердить ее правильность, еще раз подтвердить все тезисы и получить за это скидку. Но в целом Вуич озвучил то, что и так, в общем-то, в Европе знают и все прекрасно видят — что в 2021 году те, кто имеет долгосрочный контракт, получат газ и не будут нуждаться в поиске дополнительных объемов, и получат газ они еще и по ценам, значительно ниже, чем на рынке краткосрочных контрактов, чем на споте. Если по долгосрочным газпромовским контрактам можно покупать газ по 300-350 долларов за тысячу кубометров, то на споте это 80-09-00 долларов за тысячу кубов. И все это и так прекрасно видят. Просто никто из европейских лидеров не озвучивал этого. Оно и понятно — Сербия в этом плане может себе позволить больше сказать, чем страны Евросоюза, потому что в ЕС есть определенная субординация и дисциплина в плане подобных высказываний. То есть они там довольно сдержанно высказываются о причинах кризиса в Европе. Нам не то чтобы важна эта поддержка со стороны Сербии, но тем не менее довольно значимо, что мы не находимся в некой изоляции в плане версий почему сложилась такая ситуация на газовом рынке Европы».