В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+2° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Президент Сербии перечислил причины газового кризиса в Европе

BFM.RUиещё 2
1 час назад

Президент Сербии Александр Вучич, заявил, что многие страны Европы потратили свои запасы газа, а соглашения о долгосрочных закупках голубого топлива с Россией не заключили. Этим, в том числе, и объясняется энергетический кризис в Евросоюзе.

Глава Сербии перечислил причины газового кризиса в Европе
Фото: Зорана Жевтич/ReutersЗорана Жевтич/Reuters

Вучич отметил, что еще одной причиной кризиса стало введение углеродных пошлин. Кроме того, возник дефицит СПГ, поскольку, как выразился Вучич, «китайцы перенаправили весь сжиженный газ себе».

Видео дня

Президент Сербии также сообщил, что его страна с 1 октября стала транзитером газа, благодаря своевременно заключенным контрактам с Россией и строительству газопровода «Балканский поток», ставшего продолжением «Турецкого». Вучич выразил надежду на продление договора с «Газпромом» о поставках топлива по сниженным ценам.

Комментирует ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности: «По всей видимости, сербы пытаются выторговать себе дополнительные скидки на российский газ по двустороннему контракту с «Газпромом», поэтому повторяют тезисы, которые Россия неоднократно озвучивала, и что главное — их недавно проговорил на совещании Владимир Путин. В этом плане сербы, наверное, пытаются немного польстить российской позиции, подтвердить ее правильность, еще раз подтвердить все тезисы и получить за это скидку. Но в целом Вуич озвучил то, что и так, в общем-то, в Европе знают и все прекрасно видят — что в 2021 году те, кто имеет долгосрочный контракт, получат газ и не будут нуждаться в поиске дополнительных объемов, и получат газ они еще и по ценам, значительно ниже, чем на рынке краткосрочных контрактов, чем на споте. Если по долгосрочным газпромовским контрактам можно покупать газ по 300-350 долларов за тысячу кубометров, то на споте это 80-09-00 долларов за тысячу кубов. И все это и так прекрасно видят. Просто никто из европейских лидеров не озвучивал этого. Оно и понятно — Сербия в этом плане может себе позволить больше сказать, чем страны Евросоюза, потому что в ЕС есть определенная субординация и дисциплина в плане подобных высказываний. То есть они там довольно сдержанно высказываются о причинах кризиса в Европе. Нам не то чтобы важна эта поддержка со стороны Сербии, но тем не менее довольно значимо, что мы не находимся в некой изоляции в плане версий почему сложилась такая ситуация на газовом рынке Европы».

Ранее на этой неделе цены на газ в Европе снизились вдвое, с почти 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. Это произошло после того, как Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить европейцам дополнительные объемы топлива для стабилизации газового рынка.

В мире,Александр Вучич,Игорь Юшков,Владимир Путин,Фонд национальной энергобезопасности,Газпром,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители