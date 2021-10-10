Талибы предупредили США о проблемах для народа

Исполняющий обязанности министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки предупредил США, что любые попытки Вашингтона ослабить власть террористического движения «Талибан» (запрещено в России) могут вызвать «проблемы для народа». Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Jorge Silva / Reuters Jorge Silva / Reuters

Как заявил Моотаки афганскому информационному агентству Bakhtar, талибы заявил американским представителям в ходе прямых переговоров в столице Катара Дохе в субботу, 9 октября, что дестабилизация правительства в Афганистане «никому не принесет пользы» и «может привести к проблемам для народа».

Представитель Госдепартамента США на условиях анонимности заявил журналистам, что переговоры не посвящены признанию легитимности правительства талибов. «Мы по-прежнему ясно понимаем, что любая легитимность должна быть завоевана собственными действиями талибов», — подчеркнул он.

Госдеп США сообщил, что в первый день переговоров обсуждались вопросы безопасного выезда из Афганистана для американских и других иностранных граждан, а также афганцев, находящихся в группе риска, международные требования к талибам о формировании инклюзивного правительства, уважения прав женщин и меньшинств, растущий гуманитарный кризис в Афганистане.

Планируется, что переговоры продолжатся в воскресенье, 10 октября. Встреча талибов и американских дипломатов состоялась впервые с момента вывода войск США с территории Афганистана.