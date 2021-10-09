Ливан остался без электричества

В Ливане наступил масштабный блэкаут. Две крупнейшие электростанции закрылись из-за нехватки топлива. В результате в субботу страна оказалась в полной темноте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного правительственного чиновника.

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По его словам, перерыв в подаче электроэнергии продлится несколько дней.

Наиболее критическая обстановка складывается в медучреждениях страны. The Telegraph пишет, что в условиях острой нехватки электроэнергии у большинства больниц в Ливане есть запас дизельного топлива в генераторах всего на несколько дней.

Больницы отчаянно ищут дизельное топливо на черном рынке, однако поставщики отказываются принимать местную валюту и требуют доллары.