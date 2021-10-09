В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+13° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Ливан остался без электричества

Майк Габриелян
20 минут назад

В Ливане наступил масштабный блэкаут. Две крупнейшие электростанции закрылись из-за нехватки топлива. В результате в субботу страна оказалась в полной темноте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного правительственного чиновника.

Ливан остался без электричества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, перерыв в подаче электроэнергии продлится несколько дней.

Наиболее критическая обстановка складывается в медучреждениях страны. The Telegraph пишет, что в условиях острой нехватки электроэнергии у большинства больниц в Ливане есть запас дизельного топлива в генераторах всего на несколько дней.

Больницы отчаянно ищут дизельное топливо на черном рынке, однако поставщики отказываются принимать местную валюту и требуют доллары.

В четверг сообщалось, что из-за топливного кризиса ливанцы получают всего два часа электричества в сутки.

В мире,Daily Telegraph,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители