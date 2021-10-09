Столтенберг рассказал, кого не примут в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет принимать в свой состав страны Азии и Африки. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Mundo.

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«Нет планов расширения альянса или включения в него стран Азии и Африки. НАТО останется региональным союзом», - сказал он.

Столтенберг добавил, что в учредительном договоре НАТО прописан военно-политический альянс государств Европы и Северной Америки.

По его словам, НАТО будет придерживаться в отношениях с Россией принципа сдерживания и обороны.

Ранее сообщалось, что Россия может закрыть постоянное представительство при НАТО в ответ на сокращение постпредства при альянсе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что существует противоречие между заявлениями представителей НАТО об их желании нормализовать отношения с Россией и их реальными действиями.