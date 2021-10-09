Столтенберг рассказал, кого не примут в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет принимать в свой состав страны Азии и Африки. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Mundo.
«Нет планов расширения альянса или включения в него стран Азии и Африки. НАТО останется региональным союзом», - сказал он.
Столтенберг добавил, что в учредительном договоре НАТО прописан военно-политический альянс государств Европы и Северной Америки.
По его словам, НАТО будет придерживаться в отношениях с Россией принципа сдерживания и обороны.
Ранее сообщалось, что Россия может закрыть постоянное представительство при НАТО в ответ на сокращение постпредства при альянсе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что существует противоречие между заявлениями представителей НАТО об их желании нормализовать отношения с Россией и их реальными действиями.
НАТО приостановило практическое сотрудничество с Россией в 2014 году после того, как РФ присоединила Крым. Однако сохранились каналы для встреч на высоком уровне и для сотрудничества между военными в рамках представительства.