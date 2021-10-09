В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+13° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Столтенберг рассказал, кого не примут в НАТО

Майк Габриелян
50 минут назад

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет принимать в свой состав страны Азии и Африки. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Mundo.

Столтенберг рассказал, кого не примут в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет планов расширения альянса или включения в него стран Азии и Африки. НАТО останется региональным союзом», - сказал он.

Столтенберг добавил, что в учредительном договоре НАТО прописан военно-политический альянс государств Европы и Северной Америки.

По его словам, НАТО будет придерживаться в отношениях с Россией принципа сдерживания и обороны.

Ранее сообщалось, что Россия может закрыть постоянное представительство при НАТО в ответ на сокращение постпредства при альянсе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что существует противоречие между заявлениями представителей НАТО об их желании нормализовать отношения с Россией и их реальными действиями.

НАТО приостановило практическое сотрудничество с Россией в 2014 году после того, как РФ присоединила Крым. Однако сохранились каналы для встреч на высоком уровне и для сотрудничества между военными в рамках представительства.

В мире,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители