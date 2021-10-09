Прибалтика пожинает плоды антироссийской политики

Жители целого ряда стран ЕС стоят перед угрозой крупнейшего коммунального кризиса. Те, кто еще недавно кричал о «засилье "Газпрома"», боролся с «Северным потоком-2» и требовал добиться «энергетической независимости от России» - сейчас в первых рядах пострадавших от повышения цен на газ, электроэнергию и даже продукты питания. Между тем главную прибыль от этого получает отнюдь не Россия.

На днях депутаты комиссии Сейма Латвии по долгосрочному развитию заслушали доклад Министерства экономики о продолжающемся в стране росте цен на электричество и газ. Они призвали правительство увеличить объемы помощи малообеспеченным жителям и многодетным семьям при оплате счетов за электроэнергию. Одновременно депутаты просят оценить возможность снижения НДС на энергоресурсы.

Ситуацию в энергетике в закрытом режиме обсуждал и Кабинет министров. Заместитель госсекретаря Минэкономики по вопросам энергетики Эдийс Шайцанс признал, что по сравнению с прошлым годом расходы домохозяйств Латвии по оплате электричества возросли примерно в два раза.

Страна быстро нищает

Правда, он попытался смягчить эффект этих слов заявлением о том, что «сейчас уже разрабатываются дополнительные механизмы социальной поддержки для покрытия счетов за электроэнергию». Шейцанс постарался, как смог, сгладить картину бедствия. «Рост цен на природный газ для домохозяйств не будет столь резким. Жители используют газ в небольших объемах для приготовления пищи, а кто-то его и не использует вообще», – отметил чиновник.

По словам замгоссекретаря Минэкономики, в Латвии насчитывается примерно 150 тысяч домохозяйств, из них 70 тысяч пребывают в бедности. В рамках госбюджета эта категория жителей получает поддержку на обеспечение их электроэнергией – в общем объеме 11,6 млн евро. С учетом повышения цен на энергоносители для сохранения адекватного уровня этой поддержки понадобятся, по расчетам Минэкономики, еще 17,5 млн евро.

Депутаты предложили Минэкономики взять эти дополнительные средства на оплату счетов малоимущих из прибыли госконцерна Latvenergo (государственная энергетическая компания, производящая около 70 % всей латвийской электроэнергии) за нынешний год. По мнению парламентариев, скоро эта прибыль возрастет и превысит прежние прогнозы – в связи с кознями Литвы, затруднившей поступление в Прибалтику электроэнергии из России и Белоруссии. Но Шайцанс, в свою очередь, призвал депутатов воздержаться от подобных спекуляций. По мнению замгоссекретаря Минэкономики, «в нынешней ситуации более эффективно оказывать населению прямую поддержку, а не снижать НДС».

Стоит отметить, что в последнее время в стране вновь началось резкое увеличение количества заражений Covid-19. При этом, власти до последнего оттягивали ужесточение карантинных мер – учитывая тот факт, что электорат и так раздражен до крайности всеми предыдущими карантинами, а до очередных выборов в Сейм остался всего год. В итоге, 8 сентября Совет по кризисному управлению Латвии принял половинчатое решение о запрете на посещение супермаркетов для жителей, не вакцинировавшихся от коронавируса.

Ситуация усугубляется тем, что за последние годы в Латвии в результате многочисленных «оптимизаций» и бегства медперсонала в Западную Европу с ее высокими зарплатами намного уменьшилось количество медицинских учреждений. Емкость больничного фонда в Латвии составляет всего около 1000 коек. Соответственно, рост числа больных может быстро привести к коллапсу всей системы. Дошло до того, что в правительстве уже не исключают возможность того, чтобы обратиться за помощью к другим странам – дабы они прислали в Латвию своих медиков.

Эпидемиологический кризис накладывается на энергетический

Латвийский публицист Вадим Авва негодует: «У стран ЕС и "ответственных депутатов" Европарламента был год, чтобы договориться о солидарной помощи. Но нет, сочинять русофобские тексты они были горазды, бороться с "Северным потоком - 2" тоже, сносить памятники освободителям от фашизма – тоже, а вот создать систему, гарантирующую от повторения массовой смертности, обрушившейся в начале пандемии на Италию, увольте. Даже дискуссии об этом ни на уровне Еврокомиссии, ни Европарламента в течение года не велись. Сейчас же к Риге подкралась задница. Если локдаун объявить, кабинет и парламент снесут. Если его не объявить, их снесут, как только люди начнут умирать в коридорах больниц. Умирать в коридорах. Не шутка. Молодые, старые, дети – все. А другого прогноза для Латвии у меня нет».

Новый виток пандемии сопровождается увеличением обязательных расходов для всех жителей Латвии. Главная причина понятна – рост цен на энергоресурсы. За полгода расходы самоуправления Риги на социальные пособия для жителей возросли на 10% и составили 6,6 млн евро. Это произошло из-за роста цены коммунальных услуг. Тарифы на теплоэнергию в Риге в сентябре выросли на 26,6%, а в ноябре грядет повышение еще на 16%. Причем, хотя отопительный сезон уже начался, 531 дом в Риге (а это около 22 тысяч квартир) тепла не получил.

В холоде вынуждены прозябать даже те жители этих домов, которые своевременно оплатили счета.

По словам председателя правления муниципального предприятия Rigas namu parvaldnieks (RNP, «Рижский домоуправляющий») Рональда Нейманиса в должниках числятся около 1700 квартир, а суммарный их долг за теплоснабжение составляет 12 млн евро. Почему же, если задолжали 1700, то без тепла сидят все 22 000? Нейманис списал эту ситуацию на действующую нормативно-правовую базу. А именно – сейчас отопление дому можно не подключать даже при наличии в нем одного-единственного должника. Минэкономики еще год назад обещало скорректировать данную норму, однако воз и ныне там.

Еще один тревожный признак ухудшения социальной ситуации в стране – рост стоимости продуктов питания. В конце сентября исполнительный директор Латвийского общества хлебопеков Гунта Дука сообщила, что в ближайшие два месяца цены на хлеб и мучные изделия в Латвии могут вырасти примерно на 10% (по сравнению с прошлым годом). Она объяснила, что в настоящее время хлебопекарные предприятия Латвии еще используют остатки прошлогодней муки, а цены на нее в этом году уже выросли примерно на 30–36% – в зависимости от сорта зерна.

«Наиболее заметно поднялись цены на пеклеванную и дробленую ржаную муку – на 35% и 36% соответственно», – отметила Дука. По словам эксперта, подорожание хлеба и мучных изделий объясняется снижением объемов урожая в этом году (из-за сильной жары) и, опять же, ростом цен на электричество, газ и топливо. А руководитель латвийского Центра содействия развитию сельскохозяйственного рынка Ингуна Гулбе предупредила, что с учетом удорожания газа и электричества следует ожидать не умеренного, а «сравнительно быстрого и шокирующего» роста цен на продукты питания.

Публицист из Латвии Александр Васильев отмечает, что латышам в этой ситуации еще сравнительно повезло. «Следует отметить, что для Латвии быстрый рост европейских цен на энергоносители мог бы носить более драматический характер, если бы не такое "советское наследство", как подземное газовое хранилище в Инчукалнсе (под Ригой – ВЗГЛЯД). В нем могут храниться значительные объемы природного газа, равные примерно двухгодичному потреблению газа в Латвии. А также подсоединение латвийской энергосистемы к гигантскому энергокольцу БРЭЛЛ, по которому в нашу страну пока еще может поступать относительно дешевая электроэнергия из России и Беларуси. Может быть, это обстоятельство и заставило на некоторое время ряд латвийских политиков приглушить свою критику "чрезмерных", на их взгляд, тесных связей латвийских газовиков с "Газпромом". Равно как и планов по примеру Литвы поскорее отключиться от единой энергосистемы БРЭЛЛ с нашими восточными соседями.

Но думаю, что эта критика приглушена только на некоторое время. Не секрет, что на все проекты окончательного разрыва экономических связей с восточными партнерами Латвии имеется устойчивый политических заказ. А поэтому они вновь получат свою "вторую жизнь", как только латвийские избиратели "привыкнут" к галопирующей в стране инфляции», – предрекает Васильев.

Извечный козел отпущения

Как легко догадаться, в подобной ситуации оказалась в ЕС не одна только Латвия. В Европарламенте предлагают бороться с кризисом путем единых закупок энергоресурсов для нужд всего Евросоюза и выплатой жителям пособий для обеспечения энергетического минимума. Уже нашли и виноватого – на эту роль, как легко догадаться, назначили Россию. По мнению ЕП, Россия виновата в том, что в условиях роста цен на газ якобы отказывается увеличивать объемы его добычи. В связи с этим представитель крупнейшей в ЕП Европейской Народной партии Зигфрид Муресан (уроженец Румынии) заявил, что, возможно, Евросоюзу надо бы обложить за это Россию санкциями. В свою очередь, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон (уроженка Эстонии) заявила агентству Reuters: «Сейчас изучается, манипулирует ли Россия ценами, чтобы достичь запуска "Северного потока-2"».

Впрочем, даже в Прибалтике нашлись люди – как правило, это местные русские – высмеявшие все обвинения в сторону России. Люди прекрасно помнят, как те же самые страны Балтии буквально из кожи вон лезли, чтобы заблокировать «Северный поток-2». Комментаторы русскоязычной версии латвийского портала Delfi.lv напоминают, как именно США и ЕС настаивали, чтобы газ продавался через биржи (отчего больше всех выигрывали американские сланцевики), как они проталкивали «зеленую энергию» и требовали закрытия угольных и атомных станций в Европе. «Это была спланированная операция США, которая длилась не один год – для поднятия цен на газ. США, в результате, получает баснословные прибыли. Да, перепало и России – но в выигрыше, в основном, США. А нам и дальше будут лить про "зеленую энергию", злого Путина и так далее», – иронизируют русские латвийцы.

Многие завидуют Венгрии, которая открыто наплевала на «гениев» из Брюсселя и Страсбурга – и пошла на прямой договор с Россией и «Газпромом».

Люди пишут: «Мы к России со всей душой – и санкциями за убийство динозавров обкладываем, и законами запрещаем трубопроводами пользоваться на 100%, а она всего лишь контракты выполняет и навстречу нам не идет. Ну а если серьезно, ЕС напринимала кучу дурацких ограничительных законов, пошла на поводу у неадекватных "зеленых" и отказалась от нормальных энергоносителей в пользу мифических, отказала России в долгосрочных контрактах и вынудила торговать по биржевой цене. Молодцы, не забудьте себе премии выписать».

Политолог Ростислав Ищенко подтверждает, что сверхвысокие цены на газ в Европе – не в интересах «Газпрома». Ведь многие из его тамошних европейских клиентов могут попросту разориться. «После чего рынок сократится в два или более раз, образуется дефицит газа и цены упадут всерьез и надолго. Соединенным Штатам сверхвысокие цены на газ выгодны стратегически. Им надо, чтобы эти цены держались как можно дольше. Чем больше европейских и китайских предприятий разорится, тем меньше у США конкурентов, а у "Газпрома" – клиентов. В итоге теряют все: Европа, Китай, Россия. Только США получают свободные от конкурентов рынки и дешевые энергоносители для восстановления своей промышленности», – отмечает Ищенко.