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Рогозин опубликовал фото Пересильд и Шипенко на МКС

Елена Прошина
1 час назад

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал очередное фото актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на борту МКС. Соответствующая запись появилась в Telegram-аккаунте Рогозина.

Рогозин опубликовал фото Пересильд и Шипенко в невесомости на МКС
Фото: TelegramTelegram

«Поздно вечером провели очередной сеанс видеосвязи с экипажем "Вызова" на МКС. Врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полета. Полет нормальный. Работают по заранее утвержденной программе», - прокомментировал фото Рогозин.

Напомним, что 5 октября ракета с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым стартовала с космодрома Байконур, а затем состыковалась с МКС.

Съемочная группа направилась на орбиту для съемок фильма «Вызов». Ожидается, что Пресильд и Шипенко пробудут в космосе не менее 12 дней и вернутся на Землю на спускаемом аппарате «Союз МС-18».

В мире,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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