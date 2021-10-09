Рогозин опубликовал фото Пересильд и Шипенко в невесомости на МКС

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал очередное фото актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на борту МКС. Соответствующая запись появилась в Telegram-аккаунте Рогозина.
«Поздно вечером провели очередной сеанс видеосвязи с экипажем "Вызова" на МКС. Врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полета. Полет нормальный. Работают по заранее утвержденной программе», - прокомментировал фото Рогозин.
Напомним, что 5 октября ракета с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым стартовала с космодрома Байконур, а затем состыковалась с МКС.
Съемочная группа направилась на орбиту для съемок фильма «Вызов». Ожидается, что Пресильд и Шипенко пробудут в космосе не менее 12 дней и вернутся на Землю на спускаемом аппарате «Союз МС-18».