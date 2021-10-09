Рогозин опубликовал фото Пересильд и Шипенко в невесомости на МКС

Напомним, что 5 октября ракета с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым стартовала с космодрома Байконур, а затем состыковалась с МКС.

Съемочная группа направилась на орбиту для съемок фильма «Вызов». Ожидается, что Пресильд и Шипенко пробудут в космосе не менее 12 дней и вернутся на Землю на спускаемом аппарате «Союз МС-18».