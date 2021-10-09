Фестиваль Comic Con вернулся в Нью-Йорк пандемии. Видео

Фестиваль поп-культуры, посвящённый компьютерным играм, кино, комиксам и аниме, Comic Con открылся для фанатов и косплееров со всего мира в Конференц-центре Якоба Явица в Нью-Йорке после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19. Мероприятие продлится до воскресенья. Посетители увидят стенды, рассказывающие о фильмах, о музыке и об аниме, а также смогут поиграть в компьютерные игры и сфотографироваться с косплеерами. Кроме того, поклонники смогут пообщаться с любимыми авторами на панельных и автограф-сессиях. Организаторы сообщили, что фестиваль проводится с соблюдением мер по предотвращению распространения COVID-19. В прошлом году Comic Con впервые проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.