СМИ: В Турции задержали шесть россиян

Турецкие спецслужбы задержали шесть иностранных граждан по подозрению в шпионаже, сообщает турецкий портал Msn haber.
Согласно сообщению, подозреваемые были задержаны в Стамбуле и Анталии в ходе операции, организованной Антитеррористическим отделением Управления безопасности Стамбула и Национальной разведывательной организацией.
В ходе обыска были изъяты три ружья с магазинами и патронами. Подозреваемые сейчас находятся в отделении милиции.
По версии турецких силовиков, иностранные агенты планировали вооруженные провокации для получения секретной информации, чтобы шантажировать турецкие власти.
К публикации прилагается фотография с места операции, на которой виден российский паспорт. Издание Readovka также сообщает, что задержанными являются граждане РФ.
Турецкие СМИ ранее сообщали о задержании гражданина России, причастного к деятельности ИГ (Запрещенная в России террористическая организация в РФ) в Сирии.