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СМИ: В Турции задержаны шесть россиян по подозрению в шпионаже

Ювелина Бернст
20 минут назад

Турецкие спецслужбы задержали шесть иностранных граждан по подозрению в шпионаже, сообщает турецкий портал Msn haber.

СМИ: В Турции задержали шесть россиян
Фото: TelegramTelegram

Согласно сообщению, подозреваемые были задержаны в Стамбуле и Анталии в ходе операции, организованной Антитеррористическим отделением Управления безопасности Стамбула и Национальной разведывательной организацией.

В ходе обыска были изъяты три ружья с магазинами и патронами. Подозреваемые сейчас находятся в отделении милиции.

По версии турецких силовиков, иностранные агенты планировали вооруженные провокации для получения секретной информации, чтобы шантажировать турецкие власти.

К публикации прилагается фотография с места операции, на которой виден российский паспорт. Издание Readovka также сообщает, что задержанными являются граждане РФ.

Турецкие СМИ ранее сообщали о задержании гражданина России, причастного к деятельности ИГ (Запрещенная в России террористическая организация в РФ) в Сирии.

В мире,Исламское государство,
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