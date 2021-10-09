СМИ: В Турции задержали шесть россиян

Турецкие спецслужбы задержали шесть иностранных граждан по подозрению в шпионаже, сообщает турецкий портал Msn haber.

Фото: Telegram Telegram

Согласно сообщению, подозреваемые были задержаны в Стамбуле и Анталии в ходе операции, организованной Антитеррористическим отделением Управления безопасности Стамбула и Национальной разведывательной организацией.

В ходе обыска были изъяты три ружья с магазинами и патронами. Подозреваемые сейчас находятся в отделении милиции.

По версии турецких силовиков, иностранные агенты планировали вооруженные провокации для получения секретной информации, чтобы шантажировать турецкие власти.

К публикации прилагается фотография с места операции, на которой виден российский паспорт. Издание Readovka также сообщает, что задержанными являются граждане РФ.