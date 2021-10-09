Меган Маркл и принц Гарри могут вернуться в Великобританию

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут приехать в Великобританию, чтобы принять участие в вечеринке в честь принцессы Дианы, пишет газета The Sun.

«Она будет проходить в Кенсингтонском дворце, и принц Гарри и Меган Маркл решают, стоит ли приезжать», — говорится в сообщении.

На мероприятии ожидается до 100 гостей, включая принца Уильяма и Элтона Джона. Изначально вечеринка была запланирована на открытие статуи принцессы Дианы.

Ранее экс-сотрудник службы безопасности британской королевской семьи и личный телохранитель принцессы Дианы Кен Уорф призвал принца Гарри воспрепятствовать показу бродвейского мюзикла о его матери на Netflix. По его словам, сюжет поставит Гарри и Меган в очень неприятное положение, потому что показывает не радостную историю любви со счастливым концом, а, напротив, включает сцены, далекие от правды, а также скандальные и сексуальные эпизоды.