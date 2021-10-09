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В Раде рассказали о подарке Путину от спецслужб США

News.ru
13 минут назад

Арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является подарком российскому лидеру Владимиру Путину от спецслужб США. Они заманили Саакашвили, пообещав безопасность, заявил в эфире телеканала «Первый независимый» депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

В Раде рассказали о подарке Путину от спецслужб США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ему рассказали, что «всё у тебя будет в порядке, приезжай». Заманили, создали ему коридор. Потому что у нас всё контролирует Госдеп, как в Грузии, так, в общем-то, и на Украине. Поэтому коридор организовали, Миша и поехал, будучи уверенным, что с ним ничего не случится, — отметил депутат.

Он пояснил, что положение в мире изменилось. Случилось это на саммите Путина с его американским коллегой Джо Байденом, когда написали «новый мировой порядок», считает Кива. После этого, по его мнению, мировое сообщество начало «заигрывать» с Россией.

Кива также назвал арест Саакашвили компенсацией за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году. Саакашвили, который проходит в Грузии по нескольким уголовным делам, задержали 1 октября, он находится в тюрьме города Рустави.

Ранее стало известно, что Николо Кипшидзе — личный врач находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — заявил об анемии у его пациента. Он отметил, что сейчас помощь политику не нужна, но она потребуется на следующей неделе. Саакашвили восьмой день держит голодовку, похудел на 12 килограммов. При этом он начал принимать мёд и натуральные соки.

В мире,Илья Кива,Джозеф Байден,Михаил Саакашвили,Владимир Путин,Госдеп США,
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