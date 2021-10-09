В Раде рассказали о подарке Путину от спецслужб США

Арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является подарком российскому лидеру Владимиру Путину от спецслужб США. Они заманили Саакашвили, пообещав безопасность, заявил в эфире телеканала «Первый независимый» депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

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Ему рассказали, что «всё у тебя будет в порядке, приезжай». Заманили, создали ему коридор. Потому что у нас всё контролирует Госдеп, как в Грузии, так, в общем-то, и на Украине. Поэтому коридор организовали, Миша и поехал, будучи уверенным, что с ним ничего не случится, — отметил депутат.

Он пояснил, что положение в мире изменилось. Случилось это на саммите Путина с его американским коллегой Джо Байденом, когда написали «новый мировой порядок», считает Кива. После этого, по его мнению, мировое сообщество начало «заигрывать» с Россией.

Кива также назвал арест Саакашвили компенсацией за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году. Саакашвили, который проходит в Грузии по нескольким уголовным делам, задержали 1 октября, он находится в тюрьме города Рустави.