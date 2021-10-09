Избежать повторения: США займутся изучением войны в Афганистане

Американские сенаторы во главе с Тэмми Дакуорт представили в Конгресс проект закона, который предлагает создать комиссию для изучения всех аспектов войны в Афганистане, сообщает RT со ссылкой на документ.

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Как считают политики, анализ конфликта поможет Вашингтону избежать «таких же ошибок» в будущем. Сенатская комиссия должна сформировать соответствующие выводы с точки зрения стратегии, а также создать рекомендаций для правительства США, политиков, которые в будущем будут определять направление развития страны, и старшего военного руководства Соединенных Штатов, следует из законопроекта.

Сенаторы должны изучить все вопросы, связанные с боевыми действиями, операциями разведки, деятельностью по оказанию поддержки в войне. Также изучению подвергнется работа американского дипломатического корпуса, политические и стратегические решения, оказавшие влияниями на взаимодействие Вашингтона и Кабула, участие в войне союзников по Североатлантическому альянсу.