Избежать повторения: США займутся изучением войны в Афганистане

Американские сенаторы во главе с Тэмми Дакуорт представили в Конгресс проект закона, который предлагает создать комиссию для изучения всех аспектов войны в Афганистане, сообщает RT со ссылкой на документ.
Как считают политики, анализ конфликта поможет Вашингтону избежать «таких же ошибок» в будущем. Сенатская комиссия должна сформировать соответствующие выводы с точки зрения стратегии, а также создать рекомендаций для правительства США, политиков, которые в будущем будут определять направление развития страны, и старшего военного руководства Соединенных Штатов, следует из законопроекта.
Сенаторы должны изучить все вопросы, связанные с боевыми действиями, операциями разведки, деятельностью по оказанию поддержки в войне. Также изучению подвергнется работа американского дипломатического корпуса, политические и стратегические решения, оказавшие влияниями на взаимодействие Вашингтона и Кабула, участие в войне союзников по Североатлантическому альянсу.
Напомним, в своем обращении к нации президент США Джо Байден заявил, что уход американской армии из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем. По его словам, операция по эвакуации людей из Афганистана прошла чрезвычайно успешно.