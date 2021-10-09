Зеленскому рассказали, как стать другом для Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре имел возможность наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Для этого ему следовало поздравить президента РФ с днём рождения, заявил в эфире телеканала «Наш» экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

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А знаете, я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день. В этот день открываются чакры, и многие враги становятся друзьями, — пояснил бывший чиновник.

Он добавил, что имеет в виду, в первую очередь, именно деловые отношения между лидерами двух стран, а не личные.

Не надо дружить, надо достойно разговаривать. Президенты могут быть друзьями условно, — подчеркнул Червоненко.

Он считает, что настоящим президентом является человек, виртуозно защищающий интересы своей страны.