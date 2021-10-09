В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+1° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Хакеры могут атаковать американский искусственный интеллект

Елена Прошина
26 минут назад

В будущем иностранные кибер злоумышленники могут нанести урон американской инфраструктуре, основанной на технологиях искусственного интеллекта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Объединенного центра исследований в сфере искусственного интеллекта Минобороны США Майкла Грона.

Пентагон испугался за американский искусственный интеллект
Фото: ТАССТАСС

По его словам, как гражданский, так и военный американский «потенциал» находится «под угрозой». Генерал-лейтенанта сослался на имеющийся у Пентагона опыт в отношениях с «некоторыми глобальными противниками в киберсфере». Также он упомянул ситуацию со «спонсируемыми государствами или криминальными структурами».

Как считает Грон, «искусственный интеллект, по мере того как он развивается, разрастается до промышленного уровня, также становится целью».

Как сообщил ранее вице-президент и технический директор фирмы Mandiant Чарльз Кармакал, некие «российские хакеры» попытались атаковать правительственные сети США и Европы и создали серьезную угрозу для этих систем. Он не назвал конкретных названий, однако заявил, что за кибератакой стоят те же хакеры, которые «ударили» в 2020 году и совершили взлом с помощью софта SolarWinds, в котором США обвиняют Россию.

Таким образом, хакеры создали угрозу для «нескольких государственных структур, организаций, которые занимаются политическими и внешнеполитическими вопросами».

В мире,Армия,Интернет,Министерство обороны,Пентагон,ИТАР-ТАСС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители