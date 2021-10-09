Пентагон испугался за американский искусственный интеллект

В будущем иностранные кибер злоумышленники могут нанести урон американской инфраструктуре, основанной на технологиях искусственного интеллекта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Объединенного центра исследований в сфере искусственного интеллекта Минобороны США Майкла Грона.

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По его словам, как гражданский, так и военный американский «потенциал» находится «под угрозой». Генерал-лейтенанта сослался на имеющийся у Пентагона опыт в отношениях с «некоторыми глобальными противниками в киберсфере». Также он упомянул ситуацию со «спонсируемыми государствами или криминальными структурами».

Как считает Грон, «искусственный интеллект, по мере того как он развивается, разрастается до промышленного уровня, также становится целью».

Как сообщил ранее вице-президент и технический директор фирмы Mandiant Чарльз Кармакал, некие «российские хакеры» попытались атаковать правительственные сети США и Европы и создали серьезную угрозу для этих систем. Он не назвал конкретных названий, однако заявил, что за кибератакой стоят те же хакеры, которые «ударили» в 2020 году и совершили взлом с помощью софта SolarWinds, в котором США обвиняют Россию.