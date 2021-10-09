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В США вдвое увеличили квоту приёма беженцев в 2022 году

RT на русскомиещё 1
13 минут назад

Президент США Джо Байден утвердил увеличение квоты приёма беженцев в 2022 году в два раза до 125 тыс. человек.

Байден в два раза увеличил лимит приема беженцев в США
Фото: Reuters © Jose TorresReuters © Jose Torres

«Властью, предоставленной мне... я санкционирую следующие действия: увеличение лимита приёма беженцев в США в 2022 финансовом году до 125 тыс. человек, что оправдано гуманитарными соображениями, либо в иных случаях отвечает национальным интересам», — приводит РИА Новости заявление американского государственного лидера.

Следующий финансовый год в США начинается в октябре 2021 года.

В сентябре в Госдепе США обнародовали доклад с рекомендациями увеличить с 1 октября лимит приёма беженцев в Соединённые Штаты с 62,5 тыс. человек до 125 тыс. человек. В администрации отметили, что приём беженцев «играет важную роль для интересов США в сфере внешней политики и в области нацбезопасности».

В мире,Джозеф Байден,Госдеп США,РИА Новости,
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