Байден в два раза увеличил лимит приема беженцев в США

Президент США Джо Байден утвердил увеличение квоты приёма беженцев в 2022 году в два раза до 125 тыс. человек.

«Властью, предоставленной мне... я санкционирую следующие действия: увеличение лимита приёма беженцев в США в 2022 финансовом году до 125 тыс. человек, что оправдано гуманитарными соображениями, либо в иных случаях отвечает национальным интересам», — приводит РИА Новости заявление американского государственного лидера.

В сентябре в Госдепе США обнародовали доклад с рекомендациями увеличить с 1 октября лимит приёма беженцев в Соединённые Штаты с 62,5 тыс. человек до 125 тыс. человек. В администрации отметили, что приём беженцев «играет важную роль для интересов США в сфере внешней политики и в области нацбезопасности».