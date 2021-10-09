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Сотрудники Facebook массово жалуются на компанию

Елена Прошина
42 минуты назад

Экс-менеджер по продуктам Facebook Фрэнсис Хауген обвинила компанию в распространении вызывающего ненависть контента, пишет The Washington Post.

Сотрудники Facebook массово жалуются на компанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она стала не первым сотрудником, предупреждающим о проблемах в соцсети. Женщина обвинила соцсеть в намеренном распространении контента, провоцирующего ненависть. Бывший менеджер проработала в компании около двух лет и уволилась в мае 2021 года. Хауген подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы, обвинив Facebook в попытках нажиться на пользователях.

Как сообщил основатель и руководитель соцсети Марк Цукерберг, обвинения в алчности бессмысленны и компании «глубоко небезразличны» такие вопросы, как безопасность и психическое здоровье людей.

По данным издания, до этого ряд бывших сотрудников уже выступали с подобными заявлениями публично или даже похищали секретные документы. При этом критика в адрес корпорации в ряде случаев делала их персонами нон грата в технологической отрасли.

Также работники массово жалуются на политику соцсети на внутреннем форуме Workplace, сообщая о деморализации, связанной с тем, что руководство Facebook отвергало многолетние внутренние проекты.

Ряд сотрудников уволились из-за эмоционального выгорания и разочарования в работодателе. Издание опросило часть из них. Они рассказали, что приходили в Facebook с верой в то, что могут сыграть определенную роль в исправлении сервиса. Однако со временем пришло разочарование от происходящего в компании.

Тем временем, стало известно о новом сбое. Пользователи Facebook и Instagram зафиксировали неполадки в их работе. Веб-сайт социальной сети, а также приложение не позволяет юзерам зайти в учетные записи. Пользователи Instagram пишут о проблемах при соединении с сервером, при просмотре новостной ленты.

В мире,Соцсети,Фрэнсис Хауген,Марк Цукерберг,Washington Post,
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