Сотрудники Facebook массово жалуются на компанию

Экс-менеджер по продуктам Facebook Фрэнсис Хауген обвинила компанию в распространении вызывающего ненависть контента, пишет The Washington Post.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она стала не первым сотрудником, предупреждающим о проблемах в соцсети. Женщина обвинила соцсеть в намеренном распространении контента, провоцирующего ненависть. Бывший менеджер проработала в компании около двух лет и уволилась в мае 2021 года. Хауген подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы, обвинив Facebook в попытках нажиться на пользователях.

Как сообщил основатель и руководитель соцсети Марк Цукерберг, обвинения в алчности бессмысленны и компании «глубоко небезразличны» такие вопросы, как безопасность и психическое здоровье людей.

По данным издания, до этого ряд бывших сотрудников уже выступали с подобными заявлениями публично или даже похищали секретные документы. При этом критика в адрес корпорации в ряде случаев делала их персонами нон грата в технологической отрасли.

Также работники массово жалуются на политику соцсети на внутреннем форуме Workplace, сообщая о деморализации, связанной с тем, что руководство Facebook отвергало многолетние внутренние проекты.

Ряд сотрудников уволились из-за эмоционального выгорания и разочарования в работодателе. Издание опросило часть из них. Они рассказали, что приходили в Facebook с верой в то, что могут сыграть определенную роль в исправлении сервиса. Однако со временем пришло разочарование от происходящего в компании.