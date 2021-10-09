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Великобритания «оказалась во власти Путина»

Елена Прошина
35 минут назад

Переориентация Великобритании на импорт газа из-за рубежа вместо развития добычи энергоносителей на своей территории привела к тому, что Лондон «оказался во власти» российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Daily Mail: Лондон «оказалась во власти Путина»
Фото: EPAEPA

Для страны ощутима проблема дефицита газа, так как Великобритания находится на ведущих позициях по его потреблению среди стран Европы. При этом за последние 20 лет Лондон заметно сократил добычу этого вида топлива на богатых месторождениях в Северном и Ирландском морях. В настоящее время предпочтение отдается импорту энергоносителей из-за рубежа.

Британия все больше усиливает свою энергетическую уязвимость, используя систему поставок «точно в срок» как по трубопроводам, так и по морю. Власти не используют большие запасы сланцевого газа, которые находятся на территории.

Так, в 2017 году закрыли газовое хранилище на побережье в Йоркшире, которое связано с месторождением Раф. Как считает издание, это стало проявлением крайнего безрассудства со стороны консервативного правительства. Спустя четыре года оказалось, что это было катастрофическое решение, «из-за которого мы оказались во власти Путина», — следует из материала.

Как сообщалось ранее, мировые цены на газ 6 октября стали заметно снижаться после заявлений президента России о готовности помочь стабилизировать растущие мировые цены на энергоносители. После таких заявлений стоимость газа, которая ранее поднялась до уровня в десять раз выше, чем в начале 2021 года, резко снизились.

В мире,Владимир Путин,РИА Новости,
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