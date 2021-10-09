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Замгоссекретаря США из черного списка России приедет в Москву

Ura.Ruиещё 1
1 час назад

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, находящаяся в черном списке России, 11 октября посетит Москву для обсуждения ряда политических вопросов. Об этом сообщается в пресс-службе Госдепа США.

Дипломат США из черного списка России приедет в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится в Москву (Россия) 11 октября, чтобы встретиться с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов», — говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве иностранных дел России подтвердили достигнутую договоренность о поездке Нуланд в Россию. В период с 11—13 октября у замгоссекретаря США запланированы переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах, сообщила в своем Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова.

В 2019 году Виктория Нуланд была внесена в черный список РФ в ответ на американские ограничения. Также сообщалось, что Россия работает над выдачей визы заместителю госсекретаря Виктории Нуланд. В обмен на снятие ограничений Москва рассчитывает на ответный жест от Вашингтона.

В мире,Политика,Черный список,Виктория Нуланд,Мария Захарова,МИД,
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