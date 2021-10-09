Дипломат США из черного списка России приедет в Москву

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, находящаяся в черном списке России, 11 октября посетит Москву для обсуждения ряда политических вопросов. Об этом сообщается в пресс-службе Госдепа США.

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«Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится в Москву (Россия) 11 октября, чтобы встретиться с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов», — говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве иностранных дел России подтвердили достигнутую договоренность о поездке Нуланд в Россию. В период с 11—13 октября у замгоссекретаря США запланированы переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах, сообщила в своем Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова.