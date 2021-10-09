Американская делегация встретится с «Талибаном»

Делегация США встретится с представителями запрещенного в России радикального движения «Талибан», сообщает «Лента.ру».
Встреча должна состояться в Дохе в выходные. Со стороны американской делегации в ней примут участие чиновники Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и представители разведки.
Как ожидается, делегация США будет «оказывать давление на "Талибан"», чтобы обеспечить безопасный выезд из Афганистана для американских граждан и других лиц, и освободить похищенного гражданина США Марка Фрерихса.
В администрации США говорят, что встреча в столице Катара станет «продолжением прагматичного взаимодействия с талибами», которое Вашингтон ведет по «вопросам, представляющим жизненно важный национальный интерес». Речи о признании либо подтверждении легитимности не идет.
Ранее специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии министерства иностранных дел Замир Кабулов заявил, что российская сторона направит приглашение представителям движения «Талибан» для участия в заседании московского формата по Афганистану. Заседание запланировано на 20 октября. Кабулов не уточнил возможный уровень представителей «Талибана».