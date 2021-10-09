Американская делегация встретится с «Талибаном»

Делегация США встретится с представителями запрещенного в России радикального движения «Талибан», сообщает «Лента.ру».

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Встреча должна состояться в Дохе в выходные. Со стороны американской делегации в ней примут участие чиновники Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и представители разведки.

Как ожидается, делегация США будет «оказывать давление на "Талибан"», чтобы обеспечить безопасный выезд из Афганистана для американских граждан и других лиц, и освободить похищенного гражданина США Марка Фрерихса.

В администрации США говорят, что встреча в столице Катара станет «продолжением прагматичного взаимодействия с талибами», которое Вашингтон ведет по «вопросам, представляющим жизненно важный национальный интерес». Речи о признании либо подтверждении легитимности не идет.