В Беларуси вводят обязательный масочный режим

Обязательный масочный режим вводят в Беларуси. Об этом сообщил главный санитарный врач страны, передает «МИР 24».Ношение средств индивидуальной защиты является обязательным в кафе, магазинах, аптеках, транспорте и других общественных местах. Контролировать белорусов будет не только санэпидстанция, но и сами сотрудники заведений.

«Маска должна закрывать рот, нос и подбородок. Мы наблюдаем во многих случаях, когда население носит маску и под подбородком, и под носом. На первом этапе мы будем проводить мониторинг и убеждать наше население к соблюдению дистанции и ношению медицинских масок или же марлевых повязок», – заявил главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Александр Тарасенко.