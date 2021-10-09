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В Беларуси вводят обязательный масочный режим

Мир24
39 минут назад

Обязательный масочный режим вводят в Беларуси. Об этом сообщил главный санитарный врач страны, передает «МИР 24».Ношение средств индивидуальной защиты является обязательным в кафе, магазинах, аптеках, транспорте и других общественных местах. Контролировать белорусов будет не только санэпидстанция, но и сами сотрудники заведений.

В Беларуси вводят обязательный масочный режим
Фото: МТРК «МИР» / Дарья ЖуравлёваМТРК «МИР» / Дарья Журавлёва

«Маска должна закрывать рот, нос и подбородок. Мы наблюдаем во многих случаях, когда население носит маску и под подбородком, и под носом. На первом этапе мы будем проводить мониторинг и убеждать наше население к соблюдению дистанции и ношению медицинских масок или же марлевых повязок», – заявил главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Александр Тарасенко.

Штрафовать за отсутствие маски пока не будут, решили ограничиться предупреждением.

В мире,Александр Тарасенко,
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