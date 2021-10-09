Врач Саакашвили дал неутешительный прогноз

Личный врач находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николо Кипшидзе сообщил, что у его пациента анемия, передает РИА Новости.

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По его словам, состояние здоровья политика может ухудшиться в ближайшие дни. Саакашвили продолжает голодовку и не намерен ее прекращать. Кипшидзе отметил, что встретился и поговорил с главным врачом тюрьмы. Как выяснилось, обследования Саакашвили, которые, по мнению специалиста, должны были быть проведены, уже сделаны.

Лечащий врач заявил, что медикаментозная помощь политику пока не требуется, но может понадобиться на предстоящей неделе. «Через два-три дня эти анализы станут хуже и потребуют другого лечения», — сказал врач.

Сейчас бывший президент принимает воду, денег на покупку сока у него нет.

По словам адвокатов, подзащитный на восьмой день голодовки похудел на 12 килограммов. Ранее начальник пенитенциарной службы страны Ника Цхвариашвили заявил, что политик начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки.