Саакашвили рассказал про свой приезд в Грузию

В Грузии местные телеканалы опубликовали новое обращение бывшего президента Михаила Саакашвили, записанное после приезда в страну. Об этом сообщают «Известия».

Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ» Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

По данным издания, ролик экс-лидер Грузии записал в лесу в западной части страны. В своем обращении Саакашвили рассказал о том, как проник на территорию государства.

«Всем привет из одного из лесов западной Грузии. Я оказался здесь через третью страну. После того как я узнал, что [богатейший человек Грузии, основатель правящей партии «Грузинская мечта» и бывший премьер страны] Бидзина Иванишвили отправил [премьер-министра Ираклия] Гарибашвили в Азербайджан, мой самолет, на который я ехал в 2 часа ночи, должны были сбить в этих странах», — рассказал Саакашвили.

Он добавил, что решил въехать в Грузию «менее комфортным способом» при помощи друзей из разных стран. Саакашвили также заверил, что находится в курсе событий, происходящих в стране.

Бывший президент также рассказал, что его порадовал аромат деревьев из родных мест, где он столько времени не был. «Вы не представляете, каково это, когда вы 8 лет не были в стране, которую любите больше жизни. Это для меня самое главное сейчас, что бы ни случилось, я достиг цели для себя», — сказал Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу при помощи Facebook. Он сообщил, что его арест основан «на двух приговорах суда, которые никто в мире не признает, а также на ордере на арест по двум незавершенным делам».