Саакашвили прекратил голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который после ареста в Тбилиси объявил голодовку, начал принимать мед и натуральные соки, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили.

Фото: Reuters Reuters

Как сообщил Цхвариашвили журналистам, для Саакашвили была изготовлена персональная банковская карта, и у экс-президента был доступ к различным продуктам, в том числе к натуральным сокам и меду.

«После подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, также несколько литров натурального сока. Он начал принимать продукты, в том числе мед, а также натуральные соки, что указывает на то, что так или иначе организм не сталкивается с истощением", - заявил Цхвариашвили журналистам.

Агентство напомнило, что адвокаты ранее сообщили, что Саакашвили на восьмой день голодовки похудел на 12 килограммов.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября накануне местных выборов. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили планировал устроить государственный переворот и беспорядки.