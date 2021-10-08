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Саакашвили начал принимать мед

Елена Прошина
54 минуты назад

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который после ареста в Тбилиси объявил голодовку, начал принимать мед и натуральные соки, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили.

Саакашвили прекратил голодовку
Фото: ReutersReuters

Как сообщил Цхвариашвили журналистам, для Саакашвили была изготовлена персональная банковская карта, и у экс-президента был доступ к различным продуктам, в том числе к натуральным сокам и меду.

«После подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, также несколько литров натурального сока. Он начал принимать продукты, в том числе мед, а также натуральные соки, что указывает на то, что так или иначе организм не сталкивается с истощением", - заявил Цхвариашвили журналистам.

Агентство напомнило, что адвокаты ранее сообщили, что Саакашвили на восьмой день голодовки похудел на 12 килограммов.

Саакашвили заявил о новой жене

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября накануне местных выборов. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили планировал устроить государственный переворот и беспорядки.

Саакашвили на родине осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Экс-президент также является фигурантом других уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета, которые в настоящее время рассматривают суды. Саакашвили был президентом Грузии два срока подряд с 2004 по 2013 годы. После ухода с поста главы государства уехал на Украину.

В мире,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,РИА Новости,
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