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Россию обвинили в создании кризиса с мигрантами

Елена Прошина
22 минуты назад

Министры обороны Швеции и Литвы Петер Хультквист и Арвидас Анушауска провели в пятницу встречу в Стокгольме, одной из тем которой стала кризисная ситуация с мигрантами на границе Белоруссии.

У Швеции и Литвы появилась новая претензия к России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы считаем, что за волной мигрантов, которая недавно хлынула через границу Белоруссии с Литвой и Польшей стоит Россия. Они весьма заинтересованы в этой ситуации. Это так называемая гибридная война, в которой Россия играет ведущую роль», — сказал в интервью телеканалу TV4 Петер Хультквист.

По словам Хультквиста, таким способом Россия «хочет создать беспорядки и разногласия внутри ЕС». Министр обороны добавил, что Европейский союз должен противостоять Москве с помощью санкций.

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Ранее телеканал TV4 сообщал, что в ночь 7 октября мигранты предприняли 50 попыток пересечь границу Белоруссии в сторону Литвы. Их всех задержали. Но есть еще четыре тысячи мигрантов, которые уже прибыли в страну. Власти планируют провести расследование.

В мире,Петер Хультквист,ЕС,
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