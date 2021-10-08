У Швеции и Литвы появилась новая претензия к России

«Мы считаем, что за волной мигрантов, которая недавно хлынула через границу Белоруссии с Литвой и Польшей стоит Россия. Они весьма заинтересованы в этой ситуации. Это так называемая гибридная война, в которой Россия играет ведущую роль», — сказал в интервью телеканалу TV4 Петер Хультквист.