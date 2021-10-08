У Швеции и Литвы появилась новая претензия к России

Министры обороны Швеции и Литвы Петер Хультквист и Арвидас Анушауска провели в пятницу встречу в Стокгольме, одной из тем которой стала кризисная ситуация с мигрантами на границе Белоруссии.
«Мы считаем, что за волной мигрантов, которая недавно хлынула через границу Белоруссии с Литвой и Польшей стоит Россия. Они весьма заинтересованы в этой ситуации. Это так называемая гибридная война, в которой Россия играет ведущую роль», — сказал в интервью телеканалу TV4 Петер Хультквист.
По словам Хультквиста, таким способом Россия «хочет создать беспорядки и разногласия внутри ЕС». Министр обороны добавил, что Европейский союз должен противостоять Москве с помощью санкций.
Ранее телеканал TV4 сообщал, что в ночь 7 октября мигранты предприняли 50 попыток пересечь границу Белоруссии в сторону Литвы. Их всех задержали. Но есть еще четыре тысячи мигрантов, которые уже прибыли в страну. Власти планируют провести расследование.