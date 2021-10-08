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В Грузии заявили, что Саакашвили в тюрьме начал есть

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили заявил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Саакашвили прекратил голодовку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цхвариашвили отметил, что в начале неделе для Саакашвили сделали тюремную банковскую карту, с помощью которой он мог приобретать в местном магазине различные продукты по заявке.

«Насколько я знаю, он уже получил в камеру несколько банок меда и несколько литров натуральных соков. Саакашвили начал принимать их, что фактически означает - так или иначе его организм не находится на грани истощения», — подчеркнул Цхвариашвили.

Ранее врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что политик находится в опасном состоянии из-за продолжительной голодовки. Он рассказал, что возьмет кровь политика на анализы и сделает ему электрокардиограмму.

Саакашвили заявил о новой жене

В свою очередь, адвокат экс-президента Грузии Бека Басилая рассказал, что в тюрьме Саакашвили похудел более чем на 12 килограмм. В то же время бывший президент получил обещанный телевизор и в начале следующей недели должен встретится с мамой и детьми.

В мире,Михаил Саакашвили,
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