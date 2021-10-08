Лукашенко припомнил Агурбаш скандал с шубами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил о скандале с певицей Анжеликой Агурбаш и шубами, сообщает телеграм-канал издания «Sputnik Беларусь».
Выступая на собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ (Белкоопсоюза), Лукашенко поинтересовался ходом судебных разбирательств союза с Агурбаш.
«Валерий Иванов (экс-глава Белкоопсоюза) в силу своей аграрной направленности уделял звероводству повышенное внимание. Ну, это видно по Агурбаш. Так вот, эти шубы с нее снял и вернул?» - спросил белорусский президент.
Напомним, в 2018 году заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш взяла на реализацию у Белкоопсоюза партию меховых изделий, среди которых норковые пальто, жилеты из меха норки и меха лисицы, головные уборы из меха лисицы, сумки, а также около 30 чокеров из меха норки. Певица должна была перечислять Белкоопсоюзу деньги от реализации шуб, однако этого не произошло.
Организация подала на Агурбаш в суд с требованием вернуть имущество стоимостью более 6 млн российских рублей.