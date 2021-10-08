Лукашенко припомнил Агурбаш скандал с шубами

« Валерий Иванов (экс-глава Белкоопсоюза) в силу своей аграрной направленности уделял звероводству повышенное внимание. Ну, это видно по Агурбаш. Так вот, эти шубы с нее снял и вернул?» - спросил белорусский президент.

Напомним, в 2018 году заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш взяла на реализацию у Белкоопсоюза партию меховых изделий, среди которых норковые пальто, жилеты из меха норки и меха лисицы, головные уборы из меха лисицы, сумки, а также около 30 чокеров из меха норки. Певица должна была перечислять Белкоопсоюзу деньги от реализации шуб, однако этого не произошло.