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Лукашенко припомнил Агурбаш скандал с шубами

Вероника Полынина
1 час назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил о скандале с певицей Анжеликой Агурбаш и шубами, сообщает телеграм-канал издания «Sputnik Беларусь».

Лукашенко припомнил Агурбаш скандал с шубами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступая на собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ (Белкоопсоюза), Лукашенко поинтересовался ходом судебных разбирательств союза с Агурбаш.

«Валерий Иванов (экс-глава Белкоопсоюза) в силу своей аграрной направленности уделял звероводству повышенное внимание. Ну, это видно по Агурбаш. Так вот, эти шубы с нее снял и вернул?» - спросил белорусский президент.

Напомним, в 2018 году заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш взяла на реализацию у Белкоопсоюза партию меховых изделий, среди которых норковые пальто, жилеты из меха норки и меха лисицы, головные уборы из меха лисицы, сумки, а также около 30 чокеров из меха норки. Певица должна была перечислять Белкоопсоюзу деньги от реализации шуб, однако этого не произошло.

Певицу Агурбаш доставили на допрос в Москве из-за розыска в Белоруссии

Организация подала на Агурбаш в суд с требованием вернуть имущество стоимостью более 6 млн российских рублей.

В мире,Анжелика Агурбаш,Валерий Иванов,Александр Лукашенко,
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