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Британцы испугались "ужасающего послания" России

Вероника Полынина
24 минуты назад

Россия угрожает Европе «холодной зимой» из-за ситуации с трубопроводом «Северный поток – 2», пишет издание Daily Express.

Британцы испугались "ужасающего послания" России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В статье с заголовком «Вы замерзнете! Россия посылает ужасающие угрозы, в то время как миллионы британцев столкнулись с зимним кризисом» журналист Якоб Пол пишет, что именно Москва ответственна за рост цен на газ и электричество в Евросоюзе.

Американское издание связало снижение цен на газ с заявлением Путина

По словам автора, хотя Великобритания все еще не зависит от российского газа, рост цен в Европе не мог не сказаться на королевстве. Так, правительство страны стоит перед сложным выбором: продолжать удерживать тарифы для граждан или разрешить поставщикам их повысить.

Ранее другое британское издание, таблоид Daily Mail, написал, что британские потребители могут столкнуться с пустыми полками в магазинах из-за роста эксплуатационных расходов у производителей товаров на фоне резкого подорожания газа.

Издание утверждает, что у России была возможность для увеличения поставок газа на Запад, но она использует этот вопрос как рычаг давления в попытке получить одобрение на строительство и запуск «Северного потока – 2».

В сентябре в «Газпроме» ответили на претензии депутатов Европарламента, заподозривших российскую компанию в причастности к резкому скачку цен на газ в Европе.

В пресс-службе «Газпрома» заявили, что компания «осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей». В компании также отметили, что уровень поставок находится на уровне, близком к исторически рекордному.

В мире,Европарламент,Газпром,ЕС,Daily Mail,
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