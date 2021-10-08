В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+3° в 
Пробки 1 балл
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.58
Войти в почту

Президент Эстонии рассказала, как впервые заговорила с Путиным

Газета.Ru
2 часа назад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о том, как впервые заговорила с российским главой Владимиром Путиным, пишет издание Eesti Päevaleht.

Президент Эстонии вспомнила первый разговор с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ноябре 2018 года в ходе празднования столетия окончания Первой мировой войны в Париже Кальюлайд обратилась к Путину.

«Здравствуйте, я президент Эстонии. Я знаю, что мы можем не во многом соглашаться, но это не значит, что мы не можем общаться. Так что иногда мы могли бы поговорить подольше», — сказала она.

Российский президент положительно отреагировал на инициативу Кальюлайд.

«Очень интересная идея», — ответил ей Путин.

В апреле 2019 года Кальюлайд приезжала в Москву, где у нее прошла встреча с Владимиром Путиным. В рамках своего визита она также приняла участие в открытии отреставрированного исторического здания посольства.

Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Ранее Кальюлайд заявила, что выступает за диалог с Россией.

В мире,Политика,Керсти Кальюлайд,Владимир Путин,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители